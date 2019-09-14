Оболенцева на свадьбе Собчак станцевала с подружками под хит Баскова

Светская львица Надежда Оболенцева посетила свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоялась в Москве 13 сентября. В Instagram она опубликовала забавное видео. Вместе с подружками она станцевала под хит музыканта Николая Баскова «Я буду руки твои целовать».

«Танцы под Николая Баскова», — подписала видеозапись звезда, которая стала одной из главных звезд вечера.

Отметим, что сразу несколько звезд отечественной эстрады, среди которых Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Глюкоза и некоторые другие спели на свадьбе светской львицы свои песни абсолютно бесплатно. Таким образом она поздравили Собчак с важным событием в ее жизни.

Добавим, что свадьбу Собчак и Богомолов многие уже окрестили «событием года» в мире шоу-бизнеса. На торжество они позвали самых близких людей. Среди них были и родители. Ранее мать Константина Богомолова говорила, что она счастлива за пару. По ее мнению, главное, что ее сыну хорошо рядом со светской львицей.