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Подвязка Собчак на свадьбе с Богомоловым досталась журналисту

Андрей Колесников похвастался своей «небольшой победой» на торжестве знаменитостей.

Подвязка Собчак на свадьбе с Богомоловым досталась журналисту
Подвязка Собчак нашла своего обладателя/globallookpress.com

Подвязка невесты светской львицы Ксении Собчак на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым досталась главному редактору журнала «Русский пионер» Андрею Колесникову. В Фейсбуке он похвастался «важным приобретением».

«Съемка в сложных условиях. Но подвязка там, где надо. Это же видно», — заявил популярный журналист и выложил снимок с новобрачными. Известно, что обладателю подвязки, согласно поверьям, весь год сопутствует удача.

Отметим, что 13 сентября 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов стали официально мужем и женой. На торжество по этому случаю они позвали самых близких друзей. Таких набралось порядка трехсот человек. Многие знаменитости, включая Светлану Лободу, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, бесплатно пели на свадьбе для жениха и невесты.

Любопытно, что Ксения Собчак до последнего надеялась, что на свадьбе появится ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова. Она держала под нее место в зале. Но танцовщица проигнорировала приглашение. Она заявила, что не хочет участвовать в этом пиаре.

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Андрей КолесниковКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов

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Подвязка Собчак на свадьбе с Богомоловым досталась журналисту
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