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Оболенцева продемонстрировала фигуру в белом бикини на побережье Марбельи

Светская львица призналась, что раньше никогда не загорала после восьми вечера.

Оболенцева продемонстрировала фигуру в белом бикини на побережье Марбельи
Надежда Оболенцева. фото: eastnews.ru

Надежда Оболенцева — известная бизнесвумен и икона стиля. На нее сложно не обратить внимание на светских тусовках. 36-летняя девушка не раз пыталась строить отношения с богатыми и влиятельными мужчинами. О ее роскошной свадьбе на озере Комо с бизнесменом Айратом Исхаковым говорили многие в 2014 году, но этот брак просуществовал всего три года. Отметим, что долго она одинокой не была. Этим летом светская львица вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.

В августе молодожены отправились в медовый месяц. Летние дни они проводят в испанской Марбелье. Компанию супругам составляют их друзья: ресторатор Борис Зарьков и его жена Ирина. Они предпочитают не просто нежиться у бассейна. Например, Надежда и Резо побывали в канатном парке.

На новом фото Оболенцева предстала на пляже в белом мини-бикини в красных горох. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы девушки были слегка влажными, а на ее лице ни грамма косметики. «Никогда не загорала в 8 вечера», — призналась она. Поклонники восхитились подтянутой фигурой знаменитости и ее природной красотой. «Какая прелесть», «Девочка просто», «Самый красивый загар в это время ложится», «Очень милая и купальник классный», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что для Гигинеишвили этот брак тоже стал третьим. По слухам, он оставил надежду Михалкову с двумя детьми ради новой избранницы. Также от первой жены Анастасии Кочетковой у режиссера есть дочь Мария, которой 13 лет. Поклонники надеются, что на этот раз и Резо и Надежда обрели настоящую любовь.

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Оболенцева продемонстрировала фигуру в белом бикини на побережье Марбельи
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