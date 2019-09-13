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Собчак поделилась снимком обручальных колец

Светская львица принимает тысячи поздравлений от поклонников в соцсети.

Собчак поделилась снимком обручальных колец
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress

После церемонии регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе столицы Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились на венчание. Побывав во дворце бракосочетаний, телеведущая поделилась в Instagram снимком с обручальных колец, которыми обменялась пара.

На фото, которое Ксения выложила в соцсеть, запечатлены только руки новобрачных. На их безымянных пальцах сверкают массивные золотые украшения, а рядом стоит коробочка, в которой они хранились.

«Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили», – пошутила Собчак.

Меньше, чем за час с момента публикации, пост собрал почти три тысячи комментариев. Поклонники искренне поздравили молодоженов, а скептики отметили, что браки сейчас разрушаются слишком уж быстро.

«Поздравляем! Совет да любовь!», «Почему в наше время так все просто: полюбил одного, не прошло и трех лет, полюбил другого?», «Как же быстро рушатся и вновь создаются семьи. Интересно, сколько лет этот брак продержится?», «Удачи, ребята. Пятница 13-е – отличный день» – рассуждают подписчики странички.

Фото: Instagram@xenia_sobchak

Напомним, не только дату, но и тематику свадебного торжества Собчак и Богомолов выбрали необычную. В ЗАГС они приехали на катафалке, а банкет, который пройдет на территории Музея Москвы, оформлен в готическом стиле.

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Собчак поделилась снимком обручальных колец
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