Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак. На мероприятии он много рассказывал о своей новой книге «Так говорил Богомолов». Многочисленных журналистов, конечно, интересовало совсем другое. Как известно, на 13 сентября назначена «свадьба года». Режиссер официально возьмет в жены телеведущую Ксению Собчак.

Журналисты стали спрашивать, что для режиссера предстоящая свадьба. Богомолов понял, что просто так его акулы пера не отпустят и что все-таки нужно что-то сказать о предстоящем торжестве. В итоге он выразился всего одной фразой, которая очень точно отразила его отношение к светской львице: «Любовь для меня – это все в жизни», – заметил прославленный режиссер.

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Также Константин Богомолов рассказал, что когда его близкие засыпают, то он спокойно садится на несколько часов за компьютер, чтобы поработать. В другие часы он предпочитает проводить время с близкими людьми. В том числе и с будущей супругой Ксенией Собчак.

В то же время Богомолов отметил, что живет в сильной эмоциональной раскачке. Он то пребывает в эйфории, то впадает в депрессию. «Вечер бывает офигительным, а утро – ужасным. Для меня это нормально. Я легко перехожу от безысходности к счастью», – заявил Константин Богомолов, слова которого приводит «Комсомольская правда».