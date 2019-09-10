Сати Казанова в винтажном платье от Юдашкина появилась на публике с мужем

10 сентября в Московской консерватории состоялось одно из главных светских событий года — премия GQ «Человек года». Каждый раз это мероприятие привлекает большое количество медийных персон. Журнал выбирает лучших из лучших в 10 номинациях: от лучшего режиссера до ресторатора. Не в первый раз принимает участие в светском мероприятии певица Сати Казанова. Она появилась на ковровой дорожке со своим мужем Стефано Тиоццо.

Девушка выглядела неотразимо в шифоновом платье темно-лавандового цвета и с глубоким декольте. Волосы она собрала в элегантный хвост. Артистка держала за руку супруга, облаченного в темный лаконичный костюм и белую рубашку. Корреспондент Teleprogramma.pro тоже побывал на премии и узнал у Сати, как она подбирала себе наряд.

«Это уникальное платье из винтажной коллекции Валентина Юдашкина, начала 2000-х или конца 90-х годов. Это очень редкое платье. Мне посчастливилось его приобрести», — рассказала звезда.

Певица также не упустила возможности одарить комплиментом своего мужа. Она отметила, что в номинации GQ «Travel — человек года» однозначно победил бы ее возлюбленный. «Потому что он не просто тревел, он — экспедитор, блогер, документалист и он основатель потрясающего проекта, который работает во благо экологии земли. Поэтому тут только мой муж», — пояснила Казанова нашему корреспонденту.

Также девушка ответила на вопрос, кого бы она назвала человеком года.

«Вы знаете, мне приходит на ум только один человек — Николай Носков. Я знаю, что он после тяжелой болезни только восстановился. Это выдающийся музыкант, выдающийся человек, который делает много доброго, много красивого. Знаю, что скоро у него будет большой концерт, где примут участие многие из моих коллег. Я считаю, что он достоин такого звания», — высказалась девушка.

Напомним, что 63-летний Носков недавно пережил инсульт. Ему пришлось пройти долгую реабилитацию. Благодаря поддержке близких артисту стало лучше. Уже в декабре он планирует выступить в «Крокус Сити Холле».

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