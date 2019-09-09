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В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

Там же оказался и список желательных подарков от гостей.

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям. Вместо стандартной открытки пара решила уведомить о предстоящем торжестве с помощью короткого графического видео с текстом. 

В ролике на желтом фоне появляется изображение солнца и глаза, которые держат в руках «рабочий и колхозница». За этим следует надпись: «Священный союз. Пятница 13». 

Сам же текст приглашения выглядит так: «К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Dress Code: одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого».

Помимо этого в сеть попал и виш-лист подарков. Ксения и Константин заявили, что хотели бы получить от гостей пять банных халатов и полотенца известных брендов, а также диван и комод. Вероятно, все для новой квартиры, которую приобрела Ксения.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловСвадьба

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В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
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