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Мария Миронова пообещала рассказать подробности второй беременности

Актриса отдыхает в горах Греции, но старается беречь себя.

Мария Миронова пообещала рассказать подробности второй беременности
Мария Миронова. фото: globallookpress.com

Мария Миронова, дочь известного актера Андрея Миронова, долго не могла обрести счастья в личной жизни. Три ее брака закончились разводом. С последним избранником Алексеем Макаровым актриса рассталась в 2012 году. С тех пор она предпочитает не говорить о своей личной жизни. Иногда девушка выходит в свет со взрослым сыном Андреем от первого брака, а вот своего нового возлюбленного она скрывает.

В августе Мария отправилась в отпуск в Грецию. Она неожиданно продемонстрировала округлившийся живот на новых снимках. Следом актриса подтвердила, что внутри нее зарождается новая жизнь. Она призналась, что это самое чудесное время. Корреспондет Teleprogramma.pro связался с Мироновой.

«Я сейчас нахожусь далеко в горах», — призналась она. Голос у артистки был бодрый и веселый. Она отметила, что скоро начнет делиться подробностями второй беременности в соцсети. Но, к сожалению, звезда кино спешила, поэтому не смогла пообщаться. Зато она с удовольствием приняла поздравления со скорым пополнением.

«Я буду все выкладывать в Instagram», — заверила Мария.

Мария Миронова на пляже. фото
Мария на пляже. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

К слову, после прогулки по горам актриса решила отдохнуть. Она побывала на пляже, где прилегла на шезлонг под зонтом. Девушка успела загореть. «Решила полежать, нужно беречь себя. Жду уже сентябрь, когда спадет жара и тогда вообще будет все великолепно», — рассказала она подписчикам.

А вы путешествовали во время беременности?

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беременность и родыМария Мироновароссийские актрисы

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Мария Миронова пообещала рассказать подробности второй беременности
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