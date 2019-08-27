Звездный стиль

Мария Миронова отметилась в греческом театре в белом вечернем платье

Актриса отдыхает на Пелопоннесе.

Мария Миронова отметилась в греческом театре в белом вечернем платье
Мария Миронова/instagram.com/mariya_mironova_actress/

Дочь знаменитого актера Андрея Миронова, 46-летняя Мария Миронова, второй год подряд отдыхает в Греции. В прошлом сезоне она выбрала остров Санторини, а в нынешнем сезоне путешествует по Пелопоннессу и Кефалонии. Отпуск актрисы начался в середине августа и продлится месяц, до середины сентября.

В Instagram Марии появилось фото, достойное кисти художника. Актриса стоит в холле театра на фоне картин, светлой старинной мебели и ваз с белыми розами. На Марии — белоснежное платье, великолепное в своей строгости и простоте. Наряд ниспадает до пола, высокий ворот закрывает шею, руки открыты до локтей. Прическе Мария предпочла распущенные волосы, свободно падающие на плечи.

Ранее, анонсируя будущий вояж, Мария опубликовала фото в греческой тунике и попросила подписчиков о рекомендации, какие места посмотреть в Греции. Поклонники так активно и горячо отозвались на ее призыв, что Мария в шутку написала: «В ближайшие недели убью память телефона и заполню ленту сторис до многоточия!».

Как настоящая актриса, Миронова не могла обойтись без посещения театра. В мини-блоге указано местоположение, где сделан снимок: театр в Эпидавре.

Напомним, театр в Эпидавре — один из наиболее сохранившихся древнегреческих театров, построенный между 340 и 330 годами до н.э. Расположен он вблизи Асклепиона, недалеко от города Лигуриона.

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АктрисаАндрей Мироновбелое платьеМария Миронова

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Мария Миронова отметилась в греческом театре в белом вечернем платье
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