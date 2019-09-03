Беременная Мария Миронова заявила, что уже давно замужем

Актриса Мария Миронова, которая через несколько месяцев должна родить второго ребенка, заявила, что уже давно замужем. По словам звезды, ее супруг не имеет никакого отношения к кино и искусству. При этом дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой наотрез отказалась сообщить, кто же все-таки стал ее избранником.

«Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — заявила актриса.

больше по теме Мария Миронова пообещала рассказать подробности второй беременности Актриса отдыхает в горах Греции, но старается беречь себя.

Между тем друг звезды приоткрыл завесу тайны, кто же все-таки является мужем Мироновой. По его словам, это некий «состоятельный господин». Вместе с ним Мария уже около пяти лет. В прошлом году она, не привлекая внимания к своей личности, сыграла с мужчиной свадьбу. Церемония прошла в Греции на популярном острове Санторини. Там, как известно, устраивают торжества и отдыхают многие знаменитости со всего света.

Известно, что новый муж Марии Мироновой имеет греческие корни. Он средней руки судовладелец. При этом у мужчины все хорошо с деньгами. Кстати, сама Мария Миронова сейчас находится в Греции на острове Пелопоннес, сообщает портал eg.ru.