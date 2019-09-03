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Беременная Мария Миронова заявила, что уже давно замужем

Актриса пока не раскрывает имени своего возлюбленного.

Беременная Мария Миронова заявила, что уже давно замужем
Мария Миронова тайно вышла замуж в прошлом году/globallookpress.com

Актриса Мария Миронова, которая через несколько месяцев должна родить второго ребенка, заявила, что уже давно замужем. По словам звезды, ее супруг не имеет никакого отношения к кино и искусству. При этом дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой наотрез отказалась сообщить, кто же все-таки стал ее избранником.

Мария Миронова. Фото
Мария Миронова тайно вышла замуж в прошлом году/globallookpress.com

«Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — заявила актриса.

Между тем друг звезды приоткрыл завесу тайны, кто же все-таки является мужем Мироновой. По его словам, это некий «состоятельный господин». Вместе с ним Мария уже около пяти лет. В прошлом году она, не привлекая внимания к своей личности, сыграла с мужчиной свадьбу. Церемония прошла в Греции на популярном острове Санторини. Там, как известно, устраивают торжества и отдыхают многие знаменитости со всего света.

Известно, что новый муж Марии Мироновой имеет греческие корни. Он средней руки судовладелец. При этом у мужчины все хорошо с деньгами. Кстати, сама Мария Миронова сейчас находится в Греции на острове Пелопоннес, сообщает портал eg.ru.

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Андрей МироновГрецияЕкатерина ГрадоваМария МироноваСанторини

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Беременная Мария Миронова заявила, что уже давно замужем
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