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«В ожидании новой жизни»: 46-летняя Миронова показала округлившийся животик

Знаменитость перестала скрывать вторую беременность.

«В ожидании новой жизни»: 46-летняя Миронова показала округлившийся животик
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

Мария Миронова проводит августовские каникулы в Греции. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежие кадры, примерив в отпуске платье для беременных. Актриса отдала предпочтение пастельному небесно-голубому оттенку. Образ Мария дополнила балетками на плоской подошве.

Не так давно знаменитость рассекретила вторую беременность. У актрисы есть уже взрослый 27-летний сын, которого Мария назвала в честь его дедушки — Андреем. Юноша уже снялся в кино. Он сыграл одну из главных ролей в ленте «Спасти Ленинград» вместе с бывшим мужем Екатерины Климовой — актером Гелой Месхи.

Миронова поделилась свежими отпускными кадрами, показав заметно округлившийся животик.

«В ожидании новой жизни…» — отметила Мария.

Актриса отдыхает в греческой Олимпии. В комментариях к снимку знаменитость поблагодарила верных почитателей за позитивные отклики и пожелания. Миронова не скрывает, что наслаждается каждым днем своей беременности, ощущая небывалый прилив сил.

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Андрей УдаловЗвездные детиМария Миронова

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«В ожидании новой жизни»: 46-летняя Миронова показала округлившийся животик
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