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Лолита высказалась о порядочности Игоря Крутого

Певица считает композитора человеком, который занимается музыкой, а не «разборками».

Лолита высказалась о порядочности Игоря Крутого
Лолита убеждена, что некоторым коллегам по сцене не хватает интеллигентности. Фото: globallookpress.com

Лолита прокомментировала выступление композитора Игоря Крутого на пресс-конференции перед открытием музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. 55-летняя певица назвала Игоря Крутым порядочным человеком, который всегда занимался «музыкой, а не «разборками».

По словам Лолиты, композитор является «крутым» человеком, в жизни которого было много трудностей и переживаний. Певица считает, что Игорь Крутой сохранил в себе интеллигентность, поэтому к своим коллегам и друзьям всегда относится с уважением.

Игорь Крутой на пресс-конференции в Сочи. Фото
Лолита прокомментировала выступление Игоря Крутого. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Напомним, во время пресс-конференции 65-летний Игорь Крутой, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что многие российские певцы испытывают трудности с ротацией на «Русском радио». Композитор назвал давление на музыкантов неприемлемым и призвал медиамагнатов внимательнее относиться к конкуренции.

«Артисты же зависят от ротации на «Русском радио». Есть артисты, которые никак не могут попасть туда, среди них Лолита, например. Валерия пробивается с большим трудом. Это сродни какой-то войсковой операции. Это не правильно. Музыка не может быть «однополярной», должна быть конкуренция, а в этой конкуренции рождаться новые звезды», – сказал композитор.

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Игорь КрутойконкуренцияЛолита Милявская

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Лолита высказалась о порядочности Игоря Крутого
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