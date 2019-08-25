Лолита высказалась о порядочности Игоря Крутого

Лолита прокомментировала выступление композитора Игоря Крутого на пресс-конференции перед открытием музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. 55-летняя певица назвала Игоря Крутым порядочным человеком, который всегда занимался «музыкой, а не «разборками».
По словам Лолиты, композитор является «крутым» человеком, в жизни которого было много трудностей и переживаний. Певица считает, что Игорь Крутой сохранил в себе интеллигентность, поэтому к своим коллегам и друзьям всегда относится с уважением.
Напомним, во время пресс-конференции 65-летний Игорь Крутой, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что многие российские певцы испытывают трудности с ротацией на «Русском радио». Композитор назвал давление на музыкантов неприемлемым и призвал медиамагнатов внимательнее относиться к конкуренции.
«Артисты же зависят от ротации на «Русском радио». Есть артисты, которые никак не могут попасть туда, среди них Лолита, например. Валерия пробивается с большим трудом. Это сродни какой-то войсковой операции. Это не правильно. Музыка не может быть «однополярной», должна быть конкуренция, а в этой конкуренции рождаться новые звезды», – сказал композитор.