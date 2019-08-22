После расставания с мужем Лолита перестала готовить и постройнела

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу. Впрочем, как признается певица, и тягостные мысли уходят прочь во время летнего отдыха.
Артистка, если не занята творчеством, пропадает на своей болгарской даче. Свой деревенский дом артистка называет местом силы и единственным успокоением.
Артистка призналась, что жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела. Лолита отмечает, что теперь, когда она осталась одна, вести большое хозяйство одной ей непросто. Поэтому помогают российской звезде соседи. Так что певица просто наслаждается жизнью и ни о чем не жалеет.
Как отмечает звезда, себе 20-летней она много чего сегодня посоветовала бы. Но, зная себя, артистка уверена, что ни одним советом не воспользовалась бы, пишет кр.ru.