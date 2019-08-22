После расставания с мужем Лолита перестала готовить и постройнела

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу. Впрочем, как признается певица, и тягостные мысли уходят прочь во время летнего отдыха.

больше по теме Лолита не будет платить ТСЖ 720 тысяч рублей Певица выиграла суд, после поданной апелляции.

Артистка, если не занята творчеством, пропадает на своей болгарской даче. Свой деревенский дом артистка называет местом силы и единственным успокоением.

Артистка призналась, что жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела. Лолита отмечает, что теперь, когда она осталась одна, вести большое хозяйство одной ей непросто. Поэтому помогают российской звезде соседи. Так что певица просто наслаждается жизнью и ни о чем не жалеет.

Как отмечает звезда, себе 20-летней она много чего сегодня посоветовала бы. Но, зная себя, артистка уверена, что ни одним советом не воспользовалась бы, пишет кр.ru.