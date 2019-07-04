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Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица сообщила, что теперь будет жить одна.

Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Лолита Милявская с мужем. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская в 2010 году в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Они жили вместе душа в душу. Певица однажды спасла возлюбленного от сектантов, а он, в свою очередь, помог артистке сбросить лишний вес. В ноябре прошлого дома артистка заверяла, что счастлива с молодым мужем. Однако оказалось, что в семье звезды были проблемы, просто их не выносили на всеобщее обозрение. 4 июля певица публично объявила, что рассталась с Дмитрием.

В соцсети Лолита поделилась совместным фото с супругом. «Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет», — написала она.

Певица не стала скрывать, что первое время переживала из-за разлада в отношениях, но потом по-новому взглянула на ситуацию. «Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё», — добавила артистка.

Милявская дала понять, что в ближайшее время не будет искать новых отношений. «Статус: свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!» — пояснила она. Поклонники не скрывают, что шокированы. Они поддержали певицу, заверив, что она приняла решение, на которое имеет право.

Напомним, звезда воспитывает единственную дочку Еву. 20-летняя девушка живет с бабушкой в Киеве, но часто видится с мамой. Своему пятому мужу Лолита детей не родила.

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Лолита заявила о расставании с молодым мужем
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