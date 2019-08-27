НОВОСТИ

Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»

55-летняя артистка не смогла совладать с эмоциями во время исполнения старой баллады «Городок».

Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Конкурс, открывшийся на берегу Черного моря, не перестает удивлять… Еще недавно звезды праздновали юбилейный вечер Игоря Крутого, где дебютировали в качестве певиц жена и дочери композитора. Теперь же растрогалась Лолита.

Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать.

Случилось это на юбилейном концерте Варум. Анжелика попросила подругу спеть «Городок». Но стоило артистке начать припев: «Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все близко и знакомо, на денёк», как слезы полились из глаз.

Зрители аплодировали стоя. А Варум попросила фотографов дать возможность Милявской прийти в себя.

Впрочем, в последнее время на певицу и правда много что свалилось. Запрет на въезд в родной украинский город Мукачево, где прошло детство артистки и расставание с мужем Дмитрием Ивановым. И хотя официально пара брак еще не расторгла, видно, как сильно та переживает.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Новая волна»Анжелика ВарумДмитрий ИвановЛолита Милявская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Интересно?
Поделись с друзьями: