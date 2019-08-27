Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»

55-летняя артистка не смогла совладать с эмоциями во время исполнения старой баллады «Городок».

Конкурс, открывшийся на берегу Черного моря, не перестает удивлять… Еще недавно звезды праздновали юбилейный вечер Игоря Крутого, где дебютировали в качестве певиц жена и дочери композитора. Теперь же растрогалась Лолита.

Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать.

Случилось это на юбилейном концерте Варум. Анжелика попросила подругу спеть «Городок». Но стоило артистке начать припев: «Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все близко и знакомо, на денёк», как слезы полились из глаз.

Зрители аплодировали стоя. А Варум попросила фотографов дать возможность Милявской прийти в себя.

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Впрочем, в последнее время на певицу и правда много что свалилось. Запрет на въезд в родной украинский город Мукачево, где прошло детство артистки и расставание с мужем Дмитрием Ивановым. И хотя официально пара брак еще не расторгла, видно, как сильно та переживает.