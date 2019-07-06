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Счастливый папа: Кассель показал фото с дочерьми от Беллуччи

Снимок появился в его блоге. В комментарии к нему он назвал себя самым счастливым человеком.

Счастливый папа: Кассель показал фото с дочерьми от Беллуччи
Венсан Кассель Фото: globallookpress.com

52-летний французский актер Венсан Кассель в этом году стал многодетным отцом. Его 22-летняя жена Тина Кунаки родила ему третьего ребенка, а если говорить точнее, то третью девочку. Ее назвали Амазони в честь одноименной реки.

От предыдущего брака с моделью Моникой Беллуччи у актера есть две дочери. Несмотря на то, что у него новая семья, о них актер совсем не забывает.

Накануне в своем блоге Кассель опубликовал забавное фото со старшими дочерьми – Девой и Леони. На снимке отец с девочками наслаждаются масками для лица. Фото актер дополнил короткой, но милой фразой.

«Самый счастливый человек на свете», — прокомментировал свой пост французский артист.

Напомни, недавно 14-летняя дочь Касселя и Беллуччи Дева вышла в свет. В июне модель стала гостьей на показе мужской коллекции Dolce & Gabbana. Трудно не заметить, что с годами девочка становится все больше похожа на знаменитую маму.

Что касается самой Беллуччи, то накануне 54-летняя актриса объявила, что рассталась со своим молодым возлюбленным. О разрыве она официально сказала сама. Напомним, Беллуччи была старше своего избранника почти на 20 лет.

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Счастливый папа: Кассель показал фото с дочерьми от Беллуччи
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