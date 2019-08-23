«Планирую родить сама»: Семенович ответила на вопрос о суррогатном материнстве

Певица Анна Семенович полностью сосредоточена на карьере. Не раз она заявляла, что еще не готова к браку. Но если говорить о детях, то здесь экс-солистка группы «Блестящие» не так категорична.

Во время одного из интервью исполнительница призналась, что мечтает о наследниках. Родить детей певица собирается сама. В случае, если возникнут проблемы со здоровьем, она готова обратиться к суррогатному материнству, пишут «Дни.ру».

«Я планирую родить сама, хотела бы двух даже», — рассказала Семенович.

Многие поклонники не раз говорили певице, что ей стоит поспешить с рождением детей. В будущем году Семенович исполняется 40 лет. Но артистка не обращает внимание на цифры.

«Я прекрасна и моложе своих лет выгляжу, довольна тем, как складывается жизнь», — отметила Анна.

О личной жизни и семье Семенович старается не говорить. Из-за этого вокруг нее ходит множество слухов. К примеру, только недавно говорили, что Анна неравнодушна и к мужчинам, и к женщинам.

Напомним, после отпуска певица уехала в детокс-клинику, чтобы расстаться с набранными килограммами. Часть лишнего веса ей уже удалось сбросить.