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«Женщин люблю больше»: Семенович ответила на откровенный вопрос

Певица прокомментировала слухи о том, что ее привлекают представители обоих полов.

«Женщин люблю больше»: Семенович ответила на откровенный вопрос
Анну Семенович подозревают в бисексуальности. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Анна Семенович ответила на вопросы своих поклонников в «сториз» в Instagram. Один из подписчиков довольно откровенно спросил ее про бисексуальность. Он отметил, что о 39-летней артистке ходят слухи, будто ее привлекают представители обоих полов.

«Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее», — ответила Семенович.

«Сториз» Семенович
Анна Семенович ответила на личный вопрос. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Отметим, что уже много лет подряд Анна, обладая крупным бюстом, является одной из самых желанных женщин в российском шоу-бизнесе. Однако о ее личной жизни мало что известно, и детьми она тоже не обзавелась. На фоне этого, очевидно, и поползли слухи о ее сексуальной ориентации. Кстати, недавно артистка призналась, что хотела бы выйти замуж за достойного мужчину и родить дочку.

Напомним, в начале карьеры Семенович была выдающейся фигуристкой, потом из-за травмы покинула спорт, зато нашла себя в музыке. С 2003 по 2007 годы пела в группе «Блестящие», после ухода строит сольную карьеру.

А вы бы пошли на концерт Анны Семенович в своем городе?

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Анна Семеновичбисексуальностьне замужемслухи

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«Женщин люблю больше»: Семенович ответила на откровенный вопрос
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