Семенович показала, как выглядит в первые минуты пробуждения

Холодное московское лето певица решила переждать в разъездах. Еще недавно Семенович наслаждалась средиземным морем, а теперь отправилась на Черное. В Сочи у Анны запланировано выступление.

Однако работа не помешала ей насладиться вновь и солнечными ваннами. А заодно «побаловать» свою кожу. Кажется, звезда решила отказаться в курортном городе от косметики. И выложила фотографию без грамма макияжа.

Анна засняла момент собственного пробуждения: как она, еще сонная, выходит на балкон.

«Солнышко! Ждешь — ждешь лета, а оно пролетает. Так что хоть погреюсь чуть-чуть», — подписала девушка видео в отельном халате с чашечкой капучино.

Напомним, этим летом артистка уже делилась фотографиями без косметики. Подписчики же заметили, насколько у Семенович гладкая бархатистая кожа, а также добавили, что без ярко накрашенных губ и глаз она выглядит на пять-семь лет моложе.