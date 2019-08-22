ЗВЕЗДЫ

Семенович показала, как выглядит в первые минуты пробуждения

39-летняя экс-солистка «Виа Гры» выложила фото без грамма косметики.

Семенович показала, как выглядит в первые минуты пробуждения
https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Холодное московское лето певица решила переждать в разъездах. Еще недавно Семенович наслаждалась средиземным морем, а теперь отправилась на Черное. В Сочи у Анны запланировано выступление.

Однако работа не помешала ей насладиться вновь и солнечными ваннами. А заодно «побаловать» свою кожу. Кажется, звезда решила отказаться в курортном городе от косметики. И выложила фотографию без грамма макияжа.

Анна Семенович
https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Анна засняла момент собственного пробуждения: как она, еще сонная, выходит на балкон.

«Солнышко! Ждешь — ждешь лета, а оно пролетает. Так что хоть погреюсь чуть-чуть», — подписала девушка видео в отельном халате с чашечкой капучино.

Напомним, этим летом артистка уже делилась фотографиями без косметики. Подписчики же заметили, насколько у Семенович гладкая бархатистая кожа, а также добавили, что без ярко накрашенных губ и глаз она выглядит на пять-семь лет моложе.

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Анна Семеновичзвезды без фотошопа

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Семенович показала, как выглядит в первые минуты пробуждения
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