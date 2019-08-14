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Поправившаяся Семенович отправилась в детокс-клинику худеть

Певица намерена за неделю сбросить четыре килограмма.

Поправившаяся Семенович отправилась в детокс-клинику худеть
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович является обладательницей пышных форм. Она не скрывает, что гордится своей фигурой. Не так давно певица даже выпустила коллекцию платьев для женщин с размера plus size. Она намерена и дальше развиваться в этой сфере, чтобы даже пышнотелые женщины могли выглядеть стильно. 39-летняя звезда склонна к полноте, но не сидит на диетах. По этой причине за отпуск она поправилась на четыре килограмма.

Отдыхая в Израиле, Испании и других странах Анна то и дело пробовала различные блюда, что и сыграло с ней злую шутку. Однако певица сразу направилась в детокс-клинику в Подмосковье, чтобы быстро вернуться в форму. И это при том, что еще в июле артистка купила беговую дорожку. Похоже, что без надзора, тренироваться Семенович не очень хочется. 13 августа она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что намерена за неделю избавиться от набранных килограммов.

Семенович в детокс-клинике. Фото
фото: instagram.com/ann_semenovich/

Она показала свой распорядок дня, куда включена физкультура, душ-шарко, разные виды массажа и многое другое. Также певица придерживается определенного питания и пьет много воды. «С голодухи смотрю на дерево с яблоками. Тут все его подъедают. Я тоже думаю, пойти съесть что-ли», — поделилась мыслями Анна, готовясь облачиться в гидрокостюм для беговой дорожки, на которой она ходит каждый день по 40-50 минут.

фото: instagram.com/ann_semenovich/

Если в первый день артистка пила только кисель, но потом ее перевели на диетическое питание. Она показала тыквенный суп, который ей дали на обед. Поклонники уверены, что такими темпами Семенович точно вернется в форму за ближайшие несколько дней. За ней постоянно наблюдают врачи и вносят свои поправки в ее режим дня и рацион питания.

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Поправившаяся Семенович отправилась в детокс-клинику худеть
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