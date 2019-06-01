«Брак – это ответственность»: 39-летняя Анна Семенович объяснила, почему не выходит замуж

Телеведущая и певица Анна Семенович стала гостьей развлекательного вечернего шоу «Все к лучшему», которое ведет Юлия Барановская на «Русском радио». В эфире была поднята интересная тема – сожительство. Как известно, 39-летняя Семенович никогда не была замужем и пока туда не стремится. Хотя в ее жизни были отношения, которые вполне могли закончиться браком.

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«Третий мужчина, который был в моей жизни, очень красиво за мной ухаживал. Мы жили сразу на две квартиры. Ночевали то у него, то у меня. Я три с половиной года ждала предложения руки и сердца, но его не последовало. Он все созревал и созревал. В какой-то момент мы сильно поругались. Я ушла от него и стала встречаться с другим парнем. Когда об этом узнал бывший, то позвонил и сказал, что готов к походу в ЗАГС. Но ложка, как известно, дорога к обеду. В тот момент я уже перегорела», — сказала звезда.

Также Семенович рассказала, что у одного из ее мужчин были серьезные проблемы с алкоголем. Однажды он даже собирался прыгнуть со второго этажа, считая, что певица его разлюбила. Вскоре они расстались.

«Брак – это ответственность, к которой я пока не готова. Все-таки союз двух людей подразумевает скорое появление совместных детей. Есть люди, которые уже в 20 лет готовы к детям, а есть те, кому они и в 35 еще не нужны. У каждого человека, как мне кажется, свой подход к этому вопросу и свое видение», — заявила Семенович.