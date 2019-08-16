Мать Началовой встретила на могиле дочери бизнесмена из Нью-Йорка

Отец скончавшейся в марте нынешнего года певицы Юлии Началовой рассказал, что его супруга во время посещения могилы дочери встретила в один из дней загадочного незнакомца из Нью-Йорка. Мужчин представился Таисии Началовой бизнесменом, который специально прилетел из-за океана, чтобы побывать на погосте у звезды, которая так рано ушла из жизни.

Как отметил Виктор Началов, ему до сих пор поступают соболезнования из разных точек мира. Трагедия с его дочерью, как он уверяет, потрясла многих людей. До сих пор на могилу несут игрушки и цветы.

Рассказал Виктор Началов и о своём здоровье. Как известно, несколько месяцев назад у него был обнаружен рак на ранней стадии. Израильские врачи оперативно вмешались и смогли спасти мужчину. Как он заметил, сейчас у него все прекрасно со здоровьем. Как сказал Виктор Началов, он до сих пор очень благодарен профессору, который вытащил его буквально с того света.

Отец Юлии Началовой добавил, что старается не обсуждать с журналистами темы, связанные со своей дочерью. Она для него просто улетела в гастрольный тур и рано или поздно вернется домой, сообщает «Комсомольская правда».