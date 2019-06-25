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Началова перед смертью заказала на праздник дочери торт с черепом

Мистический знак был продиктован тематикой детского праздника, поставленного по мотивам нашумевшей книги «Код да Винчи».

Началова перед смертью заказала на праздник дочери торт с черепом
Началова просила приготовить торт с черепом на день рождения дочери/globallookpress.com

Певица Юлия Началова, которая ушла из жизни в марте нынешнего года, за несколько месяцев до смерти заказала на день рождения своей единственной дочери Веры Алдониной торт, на котором сверху изображен череп. Это было в декабре прошлого года. Девочке тогда исполнилось 12 лет.

Дело в том, что Юлия Началова на протяжении нескольких лет сотрудничала с Антониной Лебедевой. Эта женщина как раз специализируется на организации детских праздников. Как говорит Лебедева, с исполнительницей было всегда приятно работать. Она четко выражала свои мысли, не включала неуместную «звездность». У неё всегда была готовая идея, как организовать праздник для своей любимой дочери.

Правда, последнее предложение стало достаточно неожиданным. Если раньше Началова делала праздник для дочери по мотивам кинокартин про Гарри Поттера, то в последний раз она сказала, что девочка уже выросла. Началова попросила провести праздник по мотивам нашумевшей книги «Код да Винчи». Со своей стороны, Антонина Лебедева придумала отличный квест с элементами диско.

Кульминацией празднования 12-летия Веры Алдониной стал вынос огромного торта. Правда, никто не обратил внимания, что венчало его изображение черепа – как на обложке романа американского писателя Дэна Брауна. Сейчас некоторые считают, что в этой истории не обошлось без мистики, сообщает портал Dni.ru.

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Антонина ЛебедеваВера Алдонинадень рожденияЮлия Началова

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Началова перед смертью заказала на праздник дочери торт с черепом
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