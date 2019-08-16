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Миро поддержала семью Началовой в желании поставить памятник певице

Блогер попросила не считать родителей исполнительницы наглыми людьми.

Миро поддержала семью Началовой в желании поставить памятник певице
Миро высказалась о памятнике для Началовой/globallookpress.com

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» поддержала родителей певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года. Как известно, в Сети идет очень бурная дискуссия. Родителей исполнительницы обвинили в том, что она откровенно наглеют, когда просят денег на памятник.

Как считает Лена Миро, родители Началовой совсем не наглые люди. Просто они потеряли единственную дочь и этим все сказано. Миро осудила тех, кто из смерти звезды сделал, как она выразилась, всероссийское шоу. Блогер уверена, что красивый монумент сейчас цель родителей, которые хотят почтить память внезапно скончавшейся дочери. «Когда больше нет дочери, ради которой нужно жить, можно жить ради памятника», — заявила она.

Кроме того, Лена Миро привела цитату Виктора Началова, отца Юлии. В своей речи он говорит, что будет стараться собрать деньги. И если кто-то посчитает нужным помочь, то против он не будет. В то же время просить денег и ходить с протянутой рукой мужчина не собирается.

Миро отметила, что верит мужчине. Она не сомневается, что если потребуется, то Началовы потратят свои деньги на памятник. Она попросила не судить строго отца, которому после смерти единственной дочери и так очень тяжело.

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Виктор НачаловЛена МироУмерла Юлия НачаловаЮлия Началова

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Миро поддержала семью Началовой в желании поставить памятник певице
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