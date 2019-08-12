Ани Лорак впервые высказалась о переменах в личной жизни

Ани Лорак в этом году буквально начала жить с чистого листа. После многочисленных слухов об изменах певица развелась с мужем бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Теперь она сама воспитывает восьмилетнюю дочку Софию. Первое время поклонники замечали, что артистка выглядит подавленной, но этим летом девушка вновь засветилась от счастья. Как оказалось, она закрутила роман с 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Разница в возрасте нисколько не мешает влюбленным строить отношения. В начале августа в Сети появились снимки, на которых они целуются в звукозаписывающей студии, а потом и сама Лорак случайно сняла на видео нового избранника, когда пила кое в офисе перед очередной поездкой. Но лишь на днях певица высказалась о переменах в личной жизни. Она дала понять, что наконец-то обрела женское счастье.

«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — заявила Каралина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) в одном из интервью для канала «Муз-ТВ».

Отметим, что сам Егор предпочитает хранить молчание. Ранее он состоял в браке с Татьяной Решетняк, которая даже подарила ему ребенка. Теперь экс-супруга продюсера отзывается о нем не очень лестно. По словам девушки, он мог уехать на несколько дней в другую страну, оставив ее в одиночестве. Татьяне приходилось самой, по большей части, заботиться о наследнике. А в один день мужчина просто пришел, собрал вещи и оставил семью. Однако похоже, что Лорак влюблена в Глеба, и его прошлое ее не волнует.

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