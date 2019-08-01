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Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео

Певица, кажется, больше не скрывает свой роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star.

Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео
Ани Лорак. фото: globallookpress.com

Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Это произошло на фоне многочисленных слухов об изменах мужчины. Первое время поклонникам казалось, что певица грустит из-за случившегося. Однако летом настроение артистки улучшилось. А вскоре в прессу просочилась информация, что у 40-летней звезды появился новый возлюбленный — 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.

Недавно Ани Лорак виделась с бойфрендом. Они провели время в звукозаписывающей студии. И даже поцеловались, что было заснято на камеру. Поклонники певицы были рады таким новостям. Тем более, недавно на фестивале «Жара» исполнительница появилась в белом платье с кружевами. По их мнению, в образе невесты артистка будет выглядеть безупречно, но пока об этом говорить рано.

Утром 1 августа Лорак разместила в соцсети видео. В кадре она навела на себя камеру, а потом начала ее поворачивать и случайно сняла Глеба. Сама певица сидела на диванчике в офисе в casual-look и бейсболке, а на против нее сидел ее возлюбленный. Поклонники узнали его по бородке.

Примечательно, что именно 1 августа артистка отправится на гастроли. Она планирует дать концерты в Махачкале, посетить несколько курортных городов Краснодарского края, а также выступить в Литве и Латвии. Не исключено, что Егор будет ее сопровождать. На столике, который тоже попал в кадр, лежат два паспорта и билеты на самолет.

Напомним, что от брака с Муратом у Каролины (настоящее имя певицы. — Прим.ред.) подрастает восьмилетняя дочка София. Девушка не препятствует общению ребенка с отцом. Обычно девочка проводит время с папой на выходных. Они посещают кафе, едят сладости и гуляют. О расставании с супругом Лорак не сожалеет.

Егор Глеб в офисе Ани Лорак. фото
Егор Глеб в офисе с Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
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Ани ЛоракАни Лорак личная жизньЕгор Глеб

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Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео
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