Астролог объяснила, почему распался брак Ани Лорак

Экстрасенс уверена, что певица еще не нашла свое женское счастье с новым бойфрендом.

После развода с Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак начала новые отношения. Избранником певицы стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. У влюбленных, кажется, все хорошо, однако астролог и специалист по картам таро Галина Янко уверена, что Каролина еще не нашла женское счастье.

По словам экстрасенса, расставание с экс-супругом Лорак переживает до сих пор. Семья для нее всегда оставалась главным в жизни, поэтому простить Мурату неверность она не может. Бизнесмен же, в свою очередь, не удержался от измены, поскольку пара проводила слишком много времени порознь. Это и привело в итоге к краху их брака.

«Семейная жизнь у них была как на вулкане», – пояснила Янко.

С Егором Ани надолго не останется. Окончательно оправившись от развода, она пойдет дальше и уже через два года встретит мужчину, с которым будет счастлива по-настоящему. Этот человек будет значительно старше певицы и не из шоу-бизнеса. Возможно, с ним Лорак уедет в другую страну, пишет WomanHit.ru.

Между тем пока роман артистки только набирает обороты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, накануне в Сети появился первый снимок целующихся Ани и Егора. Исполнительница лично опубликовала фото в Instagram.

Как вы считаете, расстанется Ани с бойфрендом, или же у них серьезные отношения?