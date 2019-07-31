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Астролог объяснила, почему распался брак Ани Лорак

Экстрасенс уверена, что певица еще не нашла свое женское счастье с новым бойфрендом.

Астролог объяснила, почему распался брак Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: globallookpress.com

После развода с Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак начала новые отношения. Избранником певицы стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. У влюбленных, кажется, все хорошо, однако астролог и специалист по картам таро Галина Янко уверена, что Каролина еще не нашла женское счастье.

По словам экстрасенса, расставание с экс-супругом Лорак переживает до сих пор. Семья для нее всегда оставалась главным в жизни, поэтому простить Мурату неверность она не может. Бизнесмен же, в свою очередь, не удержался от измены, поскольку пара проводила слишком много времени порознь. Это и привело в итоге к краху их брака.

«Семейная жизнь у них была как на вулкане», – пояснила Янко.

С Егором Ани надолго не останется. Окончательно оправившись от развода, она пойдет дальше и уже через два года встретит мужчину, с которым будет счастлива по-настоящему. Этот человек будет значительно старше певицы и не из шоу-бизнеса. Возможно, с ним Лорак уедет в другую страну, пишет WomanHit.ru.

Между тем пока роман артистки только набирает обороты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, накануне в Сети появился первый снимок целующихся Ани и Егора. Исполнительница лично опубликовала фото в Instagram.

Как вы считаете, расстанется Ани с бойфрендом, или же у них серьезные отношения?

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Ани ЛоракАни Лорак личная жизньАни Лорак последние новостиМурат Налчаджиоглу

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Астролог объяснила, почему распался брак Ани Лорак
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