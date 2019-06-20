НОВОСТИ

Стали известны нелицеприятные подробности о новом возлюбленном Лорак

Егор Глеб изменял бывшей жене. Женщина сама многократно рассказывала об этом.

Стали известны нелицеприятные подробности о новом возлюбленном Лорак
Ани Лорак. Фото: globallookpress

Ани Лорак перестала держать роман с продюсером Black Star Егором Глебом в секрете.Она выложила фото с новым возлюбленным в Instagram. Ани Лорак смогла оправиться после болезненного развода и готова строить новые отношения.

Ани Лорак и Егор Глеб. Фото
Новый возлюбленный Ани Лорак бил бывшую жену и изменял ей. Фото: instagram.com/anilorak/

Журналистам удалось выяснить, что личная жизнь Егора Глеба не была безоблачной. Ранее продюсер был женат на певице Татьяне Решетняк. Экс-жена старше Егора Глеба на 9 лет, в то время как Ани Лорак – на 14 лет.

Решетняк жаловалась, что бывший муж совсем не занимается их ребенком Даниэлем. Пара рассталась после многочисленных измен Егора Глеба. Также новый возлюбленный Ани Лорак поднимал руку на супругу.

«Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руку. Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными — и духовными, и медитациями», — передает слова Татьяны Решетняк «Комсомольская правда».

Решетняк хорошо знакома с Ани Лорак. Она сочиняла песни для звезды, а также пела в бэк-вокале. Девушке пришлось бежать от Егора Глеба в другой город. Сложные отношения не помешали певице пожелать Ани Лорак счастья и любви в комментариях под фото.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракАни Лорак последние новостиЕгор Глебобвинения в домашнем насилииподозрения в измене

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стали известны нелицеприятные подробности о новом возлюбленном Лорак
Интересно?
Поделись с друзьями: