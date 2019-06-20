Стали известны нелицеприятные подробности о новом возлюбленном Лорак

Ани Лорак перестала держать роман с продюсером Black Star Егором Глебом в секрете.Она выложила фото с новым возлюбленным в Instagram. Ани Лорак смогла оправиться после болезненного развода и готова строить новые отношения.

Журналистам удалось выяснить, что личная жизнь Егора Глеба не была безоблачной. Ранее продюсер был женат на певице Татьяне Решетняк. Экс-жена старше Егора Глеба на 9 лет, в то время как Ани Лорак – на 14 лет.

Решетняк жаловалась, что бывший муж совсем не занимается их ребенком Даниэлем. Пара рассталась после многочисленных измен Егора Глеба. Также новый возлюбленный Ани Лорак поднимал руку на супругу.

«Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руку. Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными — и духовными, и медитациями», — передает слова Татьяны Решетняк «Комсомольская правда».

Решетняк хорошо знакома с Ани Лорак. Она сочиняла песни для звезды, а также пела в бэк-вокале. Девушке пришлось бежать от Егора Глеба в другой город. Сложные отношения не помешали певице пожелать Ани Лорак счастья и любви в комментариях под фото.