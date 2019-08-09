ЗВЕЗДЫ

Экс-супруг Ани Лорак улетел с любовницей на Балеарские острова

Мурат Налчаджиоглу обнародовал совместное фото с новой девушкой и признался, что чувствует особое духовное единение с ней.

Экс-супруг Ани Лорак улетел с любовницей на Балеарские острова
Ани Лорак/instagram.com/anilorak/

Пару уже несколько месяцев связывают любовные отношения. Однако Мурат впервые поделился снимком с возлюбленной Самией Ахметовой, сделанном на курорте в Испании, на Балеарских островах.

Экс-супруг Лорак и его новая девушка стоят на пляже на фоне тропической природы, Самия демонстрирует пышную фигуру в раздельном купальнике.

«Жизнь становится удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства», — написал Налчаджиоглу.

Самия, так же, как и Ани, с Украины, живет она в Киеве. Ее называют той самой разлучницей, из-за которой разошлись певица и ее супруг. По свидетельству очевидцев, модель Яна Беляева, с которой мужчина на известном видео обменивается недвусмысленными любезностями — ни при чем, просто эпизод в жизни Мурата.

Лорак и бизнесмен разошлись после десяти лет брака и рождения общей дочери Софии.
Подписчики не упустили случая «позубоскалить» в адрес новой возлюбленной любвеобильного мужчины и сравнить ее с известной певицей. «Девушка похожа на Чебурашку», «Мурат, ты очень красивый парень, эта девушка тебе не пара», «У нее усы?», «А Лорак красавица», — высказались пользователи Сети.

Напомним, Ани тоже не так долго хранила верность супругу в отставке. Лорак связывают близкие отношения с продюсером Егором Глебом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракМурат НалчаджиоглуПевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-супруг Ани Лорак улетел с любовницей на Балеарские острова
Интересно?
Поделись с друзьями: