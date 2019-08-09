Экс-супруг Ани Лорак улетел с любовницей на Балеарские острова

Мурат Налчаджиоглу обнародовал совместное фото с новой девушкой и признался, что чувствует особое духовное единение с ней.

Пару уже несколько месяцев связывают любовные отношения. Однако Мурат впервые поделился снимком с возлюбленной Самией Ахметовой, сделанном на курорте в Испании, на Балеарских островах.

Экс-супруг Лорак и его новая девушка стоят на пляже на фоне тропической природы, Самия демонстрирует пышную фигуру в раздельном купальнике.

«Жизнь становится удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства», — написал Налчаджиоглу.

Самия, так же, как и Ани, с Украины, живет она в Киеве. Ее называют той самой разлучницей, из-за которой разошлись певица и ее супруг. По свидетельству очевидцев, модель Яна Беляева, с которой мужчина на известном видео обменивается недвусмысленными любезностями — ни при чем, просто эпизод в жизни Мурата.

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Лорак и бизнесмен разошлись после десяти лет брака и рождения общей дочери Софии.

Подписчики не упустили случая «позубоскалить» в адрес новой возлюбленной любвеобильного мужчины и сравнить ее с известной певицей. «Девушка похожа на Чебурашку», «Мурат, ты очень красивый парень, эта девушка тебе не пара», «У нее усы?», «А Лорак красавица», — высказались пользователи Сети.

Напомним, Ани тоже не так долго хранила верность супругу в отставке. Лорак связывают близкие отношения с продюсером Егором Глебом.