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Отдыхающая в Греции Волочкова поздравила папу с днем рождения

Балерина пообещала обязательно навестить его.

Отдыхающая в Греции Волочкова поздравила папу с днем рождения
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Анастасия Волочкова взяла короткий отпуск после напряженной работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка» и улетела в Грецию. Находясь далеко от дома, она не забыла поздравить своего папу Юрия Волочкова.

Балерина записала для него видеообращение, выложив его в Instagram. Звезда российской сцены рассказала, что профессионализм и тягу к труду она унаследовала именно от отца. В прошлом Юрий Волочков – чемпион по настольному теннису и заслуженный тренер сборной России. К сожалению, сегодня мужчина прикован к инвалидной коляске из-за перенесенного инсульта. Но за ним ухаживает его жена Елена, мачеха балерины, а также сиделка.

Анастасия передала им привет, сказав, что очень любит их, и с удовольствием вспоминает прошлогодний день рождения. Знаменитость пообещала обязательно навестить родных в Санкт-Петербурге по возвращению домой.

Отметим, что отношения между Волочковой и мачехой были не всегда столь теплыми. В какой-то период, балерина обвиняла ее в ненадлежащем уходе за родителем.

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Отдыхающая в Греции Волочкова поздравила папу с днем рождения
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