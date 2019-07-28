Саша Плющенко провел экскурсию по родовому саду

«Яблоки очень вкусные», - поделился Гном Гномыч во время записи своего видео для Instagram.

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша растет очень деловитым мальчиком. Ему всего 6 лет, но он вовсю снимается в рекламе, занимается фигурным катанием, ведет свой блог под псевдонимом Гном Гномыч и наблюдает за садом во дворе собственного дома.

больше по теме Гном Гномыч после выписки из больницы снялся в рекламе Саша Плющенко вернулся к привычному образу жизни.

В Instagram он провел онлайн-экскурсию и рассказал, как поживают его яблони. Помогали малышу друг Сафик и собачка Фифа. Кроме разных сортов яблонь в саду Плющенко и Рудковской растут березы, сосны и даже грибы. На одном из деревьев висит боксерская груша, есть зона для прогулок, отдыха и барбекю. Гном Гномыч признался в кадре, что накормил своего друга червивым яблоком. К счастью, ни один червь в этом душещипательном эпизоде не пострадал.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что к ним в сад на искусственный прудик стали прилетать дикие утки. Птицы совершенно не боятся людей и с удовольствием принимают пищу из рук Гнома Гномыча и его знаменитого отца. Правда рачительные подписчики маленького Саши тут же заметили, что они совершенно зря кормят уток хлебом, который может плохо отразиться на здоровье пернатых.