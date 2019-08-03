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Шестилетний Саша Плющенко продемонстрировал кубики пресса

Юный фигурист продолжает удивлять поклонников в соцсети успехами в спорте.

Шестилетний Саша Плющенко продемонстрировал кубики пресса
Александр Плющенко добивается все новых успехов в спорте. Фото: globallookpress.com

Чтобы добиться серьезных успехов в спорте и когда-нибудь, возможно, превзойти прославленного отца, шестилетнему Саше Плющенко приходится много тренироваться. Конечно, папа помогает мальчику заниматься, и он не перестает удивлять поклонников новыми успехами.

В аккаунте Гном Гномыча в Instagram появился новый снимок, на котором Плющенко-младший позирует на борту яхты, поднимая вверх большой палец руки. Главной деталью на фото оказались кубики пресса ребенка, какие можно увидеть не у каждого, даже подтянутого, взрослого.

«На кубиках», – коротко подписала кадр Яна Рудковская, которая пока ведет блог сына.

Подписчики странички высоко оценили физическую форму Саши. «Какой умничка!», «Молодец. Спортивных мальчиков очень любят девочки», «Милый гномик», «Сашенька спортивный», «Ой, какой у Александра пресс! Мечта каждого мужчины. Молодец, малыш!» – восхитились комментаторы.

Фото: Instagram@gnomgnomych

Напомним, накануне юный фигурист вновь удивил пользователей соцсети. В его блоге было опубликовано видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку с помощью Евгения Плющенко.

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Шестилетний Саша Плющенко продемонстрировал кубики пресса
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