Семейная идиллия: Саша Плющенко показал типичное утро на яхте с отцом

Отдых семьи Евгения Плющенко, Яны Рудковской и их сына Саши – сплошное море, свежий воздух, легкие тренировки и череда кадров, которыми можно восхищаться. Чего только стоит панорамный снимок поцелуя супругов на коленях.

больше по теме Шестилетний Саша Плющенко продемонстрировал кубики пресса Юный фигурист продолжает удивлять поклонников в соцсети успехами в спорте.

Новый кадр, который опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Гном Гномыч, тоже из этой серии. Правда, здесь море любви ощущается в отношениях Саши и его отца, фигуриста Евгения Плющенко. Ранним утром они сидят на палубе яхты, явно после купания, и, улыбаясь, смотрят друг на друга.

«Доброе утро!» — поздоровался Саша со своими поклонниками, которых по-настоящему порадовала семейная идиллия.

«Двое из ларца, одинаковы с лица!!!! Папа, сын — такое счастье!» — пишет поклонница.

Некоторые фанаты отмечают, что Саша уже заметно подрос.