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«Не люблю, когда пишут грязь»: Барановская высказалась о хейтерах

Телеведущая рассказала о том, как она относится к подписчикам в Instagram.

«Не люблю, когда пишут грязь»: Барановская высказалась о хейтерах
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская сама ведет личную страничку в Instagram. Экс-возлюбленная Андрея Аршавина часто публикует в микроблоге фото и видеоролики из поездок и путешествий, кроме того знаменитость рассказывает поклонникам о детях и их успехах. Соведущая Александра Васильева в передаче «Модный приговор» одна воспитывает наследников от футболиста: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и шестилетнего Арсения.

В недавнем интервью Барановская рассказала о том, как она относится к хейтерам. По словам телеведущей, ей нравится беседовать с поклонниками: обсуждать трендовые образы, советоваться по поводу вечерних нарядов. Юлия старается прислушиваться к разумной критике. При этом не может понять тех людей, которые позволяют себе оскорбительные замечания. Таких подписчиков экс-возлюбленная Аршавина блокирует. Телеведущая не скрывает: она не хочет видеть на личной страничке в Instagram невоспитанных поклонников, «сливающих» негатив в комментариях.

Юлия Барановская с детьми (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

«Я не люблю, когда пишут грязь, и очень часто обращаюсь к своим подписчикам», — приводит «Собеседник» слова Юлии Барановской.

Ранее о хейтерах высказывались экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, певец Влад Топалов и балерина Анастасия Волочкова. По словам знаменитостей, они не видят смысла отчитываться в Instagram о каждом семейном празднике, важном событии, с осторожностью относясь к популярности в соцсети. Так, Волочкова до сих пор не показала широкой публике нынешнего избранника. Анастасия не скрывает: она боится того, что нелицеприятные комментарии омрачат ее счастье.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе убеждала Вячеслава Манучарова в том, что жалеет хейтеров. Брежнева не сомневается, только глубоко несчастный человек способен писать «гадости» о других людях.

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«Не люблю, когда пишут грязь»: Барановская высказалась о хейтерах
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