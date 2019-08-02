Волочкова объяснила, как справляется с негативом и критикой

Балерина не скрывает: ее шпагат в бикини вызвал небывалый ажиотаж у подписчиков в Instagram.

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова решила обратиться к постоянным читателя. По словам балерины, ей часто задают один и тот же вопрос: «Как она справляется с невероятным количеством негатива со стороны злопыхателей?»

Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова старается не обращать внимание на слухи и бессмысленные выпады. Анастасия придерживается главного правила — она предпочитает не думать и не интересоваться домыслами. При этом Волочкова отметила, что ее шпагат в бикини вызвал небывалый ажиотаж.

больше по теме Волочкова в салатовом купальнике шпагатом измерила длину бассейна Балерина проводит июльские каникулы на вилле друзей в Греции.

«Я свое заслужила неимоверным трудом. И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить», — добавила балерина.

Анастасия научилась не реагировать на критику. Волочкова благодарна своему нынешнему избраннику за комплименты и слова восхищения, отметив, что для нее ценно лишь мнение близких людей.

С этой позицией согласно и певица Вера Брежнева. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не раз вступала в диалог с хейтерами. По словам певицы, она испытывает жалость к каждому из таких людей. Супруга музыкального продюсера не сомневается: только глубоко несчастный человек может позволить себе нелицеприятно отзываться о других.