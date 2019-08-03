Брежнева объяснила, почему удалила из Instagram личные кадры с Меладзе

37-летняя Вера Брежнева искренне полагает, что счастье любит тишину. Именно по этой причине экс-солистка группы «ВИА Гра» не афишировала свой роман с музыкальным продюсером Константином Меладзе. В октябре 2015 года они устроили тайную свадьбу в Италии. Среди приглашенных присутствовали только самые близкие родственники и друзья. В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что не делится семейными кадрами из-за критики хейтеров. Вера оберегает дочерей от пристального внимания репортеров.

Несколькими часами ранее исполнительница опубликовала свежее фото, отметив, что свой уикенд она посвятила любимой работе. В комментариях к снимку одна из подписчиц знаменитости под ником @sirte.sut спросила Веру Брежневу о том, почему она удалила в Instagram личные кадры с мужем.

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«Вера, куда делись фото, где муж тебя на руках носит?! Видео, где вы в Мюнхене?! Верните, пожалуйста, народное достояние на место», — обратилась к певице ее поклонница. «Убрала, чтобы завистников не нервировать», — отметила Брежнева.

Ранее певица уже говорила о том, что она не видит смысла делиться в Instagram семейными кадрами. По этой же причине артистка не стала поздравлять мужа с 56-летием на личной страничке в микроблоге. По словам Веры, она провела этот день в компании супруга, отдохнув от соцсетей.