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Брежнева объяснила, почему удалила из Instagram личные кадры с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» старается не распространяться о браке с музыкальным продюсером.

Брежнева объяснила, почему удалила из Instagram личные кадры с Меладзе
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева искренне полагает, что счастье любит тишину. Именно по этой причине экс-солистка группы «ВИА Гра» не афишировала свой роман с музыкальным продюсером Константином Меладзе. В октябре 2015 года они устроили тайную свадьбу в Италии. Среди приглашенных присутствовали только самые близкие родственники и друзья. В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что не делится семейными кадрами из-за критики хейтеров. Вера оберегает дочерей от пристального внимания репортеров.

Несколькими часами ранее исполнительница опубликовала свежее фото, отметив, что свой уикенд она посвятила любимой работе. В комментариях к снимку одна из подписчиц знаменитости под ником @sirte.sut спросила Веру Брежневу о том, почему она удалила в Instagram личные кадры с мужем.

Вера Брежнева объяснила, почему удалила свои снимки с Константин Меламед (Фото: Instagram.com/ververa)

«Вера, куда делись фото, где муж тебя на руках носит?! Видео, где вы в Мюнхене?! Верните, пожалуйста, народное достояние на место», — обратилась к певице ее поклонница.

«Убрала, чтобы завистников не нервировать», — отметила Брежнева.

Ранее певица уже говорила о том, что она не видит смысла делиться в Instagram семейными кадрами. По этой же причине артистка не стала поздравлять мужа с 56-летием на личной страничке в микроблоге. По словам Веры, она провела этот день в компании супруга, отдохнув от соцсетей.

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Тэги:

Вера Брежневазвездный стильКонстантин Меладзе

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Брежнева объяснила, почему удалила из Instagram личные кадры с Меладзе
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