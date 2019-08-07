Ведущая программы «Мужское/женское» на Первом канале одна воспитывает троих детей — двоих сыновей и дочь. Тринадцатилетний Артем, одиннадцатилетняя Яна и шестилетний Арсений очень привязаны к маме. Экс-возлюбленный Юлии Барановской — футболист Андрей Аршавин ушел из семьи, когда его избранница находилась в интересном положении, оставив ее с двумя детьми на руках. А вскоре стало известно о том, что спортсмен стал жить с моделью Алисой Казьминой. У пары родилась общая дочь Есеня. Аршавин на протяжении нескольких лет избегал встреч с наследниками от Барановской. И только недавно футболист возобновил общение с детьми.

В недавнем интервью Юлия Барановская поделилась секретом воспитания детей. Телеведущая уверенна, что именно мамы могут привить мальчикам ответственность, вырастить из них настоящих мужчин. По мнению экс-возлюбленной Аршавина, сыновья с раннего детства должны усвоить простую истину: к женщинам нужно относится с уважением. Юлия посетовала на то, что многие мамы склонны жалеть мальчишек, оправдывая их поступки. И этим лишь вредят детям.

К дочери у Барановской совершенно другой подход. Телеведущая часто хвалит Яну, называя ее самой красивой, умной и талантливой. Так, по мнению Юлии, можно привить ребенку адекватную самооценку и избавить в последствии от комплексов.

Барановская старается объяснить своим детям: не стоит жить чужой жизнью, отслеживать чьи-то соцсети. Вместо этого Юлия предлагает наследникам разумную альтернативу: всегда можно проявить свои способности и составить конкуренцию блогерам, попробовав себя в чем-то новом.