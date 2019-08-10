Канделаки похвасталась стройной фигурой в полосатом бикини

Знаменитость призналась, что даже на отдыхе не отказывается от регулярных тренировок.

Телеведущая Тина Канделаки решила на время оставить работу и устроила себя отпуск. Для отдыха она выбрала солнечный греческий остров – Халкидики. В своем блоге генеральный директор спортивного канала часто рассказывает об особенностях курорта и балует поклонников снимками в купальниках.

В поездку она взяла сразу несколько купальных костюмов в разных фасонах и цветах. Один из последних, которым Канделаки решила похвастаться, — классический бикини в полоску. Он выгодно подчеркнул стройную фигуру Тины, в особенности подтянутый живот.

«Вот что бывает, когда не пропускаешь тренировки даже на отдыхе», — отметила телеведущая в блоге.

Канделаки много времени уделяет своему внешнему виду. Чтобы держать себя в форме, она постоянно тренируется и придерживается своего особого меню. Даже в отпуске телеведущая соблюдает уже выработанный режим.

В одном из интервью Тина Канделаки призналась, что возит с собой некоторый набор продуктов, которые значатся в ее меню. К примеру, в отпуска или командировки знаменитость всегда берет бездрожжевой хлеб, приготовленный по особому рецепту.