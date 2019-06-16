Канделаки ездит в отпуск со своим хлебом, чтобы не поправиться

43-летняя журналистка Тина Канделаки много внимания уделяет тренировкам и давно отказалась от таких продуктов, как мясо, выпечка и шоколад. Подобные «подвиги» она совершает, чтобы добиться идеального показателя содержания жира в организме.

Даже во время поездки в Испанию Тина смогла не пуститься во все тяжкие и не привезти в Москву лишние килограммы. О своем подходе к питанию и спорту она рассказала в интервью изданию «Spletnik».

В рационе Канделаки в обязательном порядке присутствует соленый лосось, гренки из специального хлеба, помидоры и авокадо.

«Когда я приехала в Мадрид со своим хлебом (прессованный, бездрожжевой, без добавления сахара) на меня, конечно, все косо смотрели, а вот достать мне лосось в отеле так и не смогли, только копченый» — рассказала журналист.

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Что касается спорта, то Тина занимается по специальной программе своего тренера. Для нее тренировки – уже многолетняя привычка. По ее словам, она очень быстро поправляется. Чтобы хорошо выглядеть, приходится строго соблюдать свой особый режим.

Во время беседы с журналистом Тина высказалась и о новой тенденции – так называемом бодипозитиве. Канделаки полагает, что полная девушка может выглядеть органично, но при этом ее здоровье находится под угрозой.