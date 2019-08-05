Тина Канделаки перечислила достоинства отдыха на греческом курорте

Тина Канделаки рассказала, как проводит свой отпуск на одном из самых популярных и зеленых курортов Греции — Халкидиках. Это три узких полуострова и 500 км песчаных и песчано-галечных пляжей Эгейского моря.

«Мы выбрали отель в Ситонии — среднем из полуостровов. Халкидики подходят и для тихого семейного отдыха, и для молодежных тусовок, а разброс цен позволяет выбрать как дорогие отели с частными пляжами, так и доступные апартаменты», — написала Тина Канделаки на своей странице в Instagram.

Звезда также опубликовала фото, где она в закрытом купальнике, чуть наклонив головку, позирует на фоне яркой зелени.

Канделаки рассказала, что большинство пляжей принадлежат государству, поэтому платить нужно только за шезлонги и зонты. В наличии и все морские активности — катание на водном транспорте, дайвинг, сноркелинг и так далее.

От курорта примерно час езды до аэропорта. «Именно здесь наибольшее количество голубых флагов во всем ЕС: это знаки качества, отмечающие чистоту воды. Спасибо за шикарное греческое гостеприимство», — написала знаменитость.