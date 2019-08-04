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Канделаки продемонстрировала подтянутую фигуру в ассимметричном бикини

43-летняя телезвезда отличается тонким вкусом и чувством стиля.

Канделаки продемонстрировала подтянутую фигуру в ассимметричном бикини
Тина Канделаки/instagram.com/tina_kandelaki/

Телеведущая Тина Канделаки в свои 43 продолжает радовать поклонников прекрасной фигурой и чувством стиля. На берегах Средиземного моря в Греции ведущая сфотографировалась в стильном синем бикини с ассиметричной конструкцией лифа.

И если верить современным стилистам, именно эта форма позволяет сделать фигуру спортивных девушек более женственной. Об этом «Телепрограмме» рассказала стилист Вика Майорова.

Судя по всему, телезвезда прекрасно знает об этой фишке и использует вовсю. Ассиметричные формы купальников у нее встречаются регулярно.

Также Канделаки неравнодушна к закрытым купальникам. Вика Майорова и здесь поддерживает звезду: спортивная фигура ведущей в них смотрится очень эффектно.

В цвете купальных костюмов телезвезда предпочитает не экспериментировать, выбирая черный и синий. Ранее мы писали, что эти оттенки никогда не теряют своей актуальности. Единственный момент – холодные тона купальников лучше выбирать к загорелой коже. Что, в общем-то, Канделаки и делает.

 

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Канделаки продемонстрировала подтянутую фигуру в ассимметричном бикини
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