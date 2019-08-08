ЗВЕЗДЫ

Редкий кадр: Канделаки показала возмужавшего сына Леонтия

Телеведущая отдыхает в Греции с семьей.

Редкий кадр: Канделаки показала возмужавшего сына Леонтия
Тина Канделаки. фото: eastnews.ru

Тина Канделаки не только успешная телеведущая, но и заботливая мама. Она вырастила дочку Меланию и сына Леонтия от бизнесмена Андрея Кондрахина. Уже четыре года знаменитость счастлива с новым мужем Василием Бровко. Поклонники то и дело интересуются у нее, когда она обзаведется еще детьми, но бизнесвумен не планирует вновь становиться мамой. И хоть ее наследники уже выросли, знаменитость старается регулярно с ними видеться.

Этим летом она несколько раз проводила время с 19-летней дочкой, которая учится в МГИМО. Они обедали вместе в ресторане. А в августе Тина уехала в долгожданный отпуск. На этот раз она взяла с собой обоих наследников. В соцсети телеведущая поделилась снимком, на котором запечатлен ее сын. Леонтий позирует в номере отеля, сидя в кресле. Он был облачен в треники, футболку с принтом трэш-метал группы Slayer.

18-летний парень отрастит не только волосы, но и бороду. «Моя любовь», — написала Канделаки. Поклонники с трудом узнали ее сына. «Очень похож на папу парень», «Харизмой в маму пошел!», «Ооо, как время быстро бежит», «А это сын так вымахал! Красавчик!», «Невероятно! У вас такой сын», «Стильный парень», — прокомментировали пост подписчики.

Позже в разделе stories она поделилась видео, на котором был запечатлен семейный ужин. Мелания позировала для фото за столом, а мама старалась ей не мешать. Поклонники отметили, что девушка, в отличие от брата, очень похожа на Канделаки.

Добавим, что даже на отдыхе телеведущая устраивает себе ежедневные тренировки. Она уже наработала кубики на животе, но останавливаться на достигнутом не собирается.

А вам нравится фигура 43-летней Канделаки?

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Редкий кадр: Канделаки показала возмужавшего сына Леонтия
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