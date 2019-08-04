Джигурда вспомнил, как пел с Вилли Токаревым в тюрьме

Скончавшийся артист часто пел для зеков в России и за океаном.

Эпатажный актер Никита Джигурда высказался в Instagram об умершем певце Вилли Токареве.

«Ушел в мир иной легендарный шансонье… Не раз мы с ним зажигали на одной сцене. И на воле, и в зоне… Царство небесное», — написал артист, выложив фотографию с одного из таких выступлений.

Действительно, за свою жизнь Вилли Токарев дал множество концертов в тюрьмах (американских и российских), в том числе и бесплатных. Иногда после выступления он обедал с зеками, общался с ними и на основе их рассказов писал новые песни. Он не чурался своего общения с криминальным миром и говорил, что среди воров есть порядные люди, а среди тех, кто на свободе, встречается немало «гнилых» личностей.

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Напомним, о смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа, он скончался в возрасте 84 лет от тяжелой болезни. Свои воспоминания об известном шансонье высказали его коллеги по цеху Михаил Шуфутинский и Вика Цыганова. Сейчас идут разговоры о том, чтобы увековечить певца в Москве.