Цыганова о Вилли Токареве: «Молодым стоило бы поучиться у него жизнелюбию»

Певица запомнила своего коллегу по цеху, как очень оптимистичного человека

Певица Вика Цыганова рассказала, каким запомнила известного шансонье Вилли Токарева, весть о смерти которого пришла 4 августа.

«Такой энергичный человек был, достаточно жизнерадостный… Многим молодым стоило бы поучиться у него жизнелюбию, оптимизму», — прокомментировала она каналу Рен-ТВ.

55-летняя артистка отметила, что у Токарева был свой яркий типаж. В Америке, к примеру, он не только пел, но и работал водителем такси, что накладывает определенный отпечаток на личность.

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Напомним, о артист скончался в возрасте 84 лет от болезни. Перед смертью он несколько недель провел в онкологическом центре в Москве.

Об известном шансонье также высказался его коллега по цеху Михаил Шуфутинский.