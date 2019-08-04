Цыганова о Вилли Токареве: «Молодым стоило бы поучиться у него жизнелюбию»

Певица Вика Цыганова рассказала, каким запомнила известного шансонье Вилли Токарева, весть о смерти которого пришла 4 августа.
«Такой энергичный человек был, достаточно жизнерадостный… Многим молодым стоило бы поучиться у него жизнелюбию, оптимизму», — прокомментировала она каналу Рен-ТВ.
55-летняя артистка отметила, что у Токарева был свой яркий типаж. В Америке, к примеру, он не только пел, но и работал водителем такси, что накладывает определенный отпечаток на личность.
Напомним, о артист скончался в возрасте 84 лет от болезни. Перед смертью он несколько недель провел в онкологическом центре в Москве.
Об известном шансонье также высказался его коллега по цеху Михаил Шуфутинский.