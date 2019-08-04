Умер певец Вилли Токарев

Не стало певца Вилли Токарева. Исполнитель скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на народного артиста России и ведущего радиостанции Николая Тамразова, которому о смерти исполнителя сообщила семья знаменитости.

В конце мая в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия музыканта, певец был госпитализирован в столичную клинику. Родственники артиста отказались давать комментарии о здоровье звезды.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. Задолго до своей музыкальной карьеры работал кочегаром, служил в войсках связи. Позже закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, в совершенстве владел контрабасом.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Там он пытался завоевать американского слушателя своим творчеством, но был не востребован. Токарев не гнушался подработкой в качестве разнорабочего, почтальона и таксиста. В 1979 году он выпустил первую пластинку «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не принесла ему популярности. В 1981 году он записал еще один альбом — «В шумном балагане», который прославил Вилли среди русскоязычной публики.

В 1990-е Вилли Токарев вернулся в Москву, где купил квартиру на Зубовском бульваре, затем поселился в высотном доме на Котельнической набережной. Здесь же была открыта его студия звукозаписи.

Вилли Токарев был трижды женат. От этих браков у артиста есть четверо детей и два внука.