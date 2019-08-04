Шуфутинский скорбит по ушедшему из жизни Вилли Токареву

71-летний Михаил Шуфутинский одним из первых отреагировал на известие о смерти Вилли Токарева. Заслуженный артист России признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. По словам эстрадного исполнителя, новость о кончине 84-летнего певца повергла его в шок. Михаил Захарович выразил искренние соболезнования семье и близким покойного артиста, заявив, что всегда с особым уважением и почтением относился к Токареву.

больше по теме Вилли Токарев умер в онкологическим центре Стало известно, что перед смертью артист несколько недель провел в больнице.

«Полжизни с ним связано!! С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Он был для нас примером», — приводит «РенТВ» слова Михаила Шуфутинского.

Как выяснилось, незадолго до своей кончины Вилли Токарев был доставлен в одну из столичных больниц. В специализированной клинике артист провел несколько недель. За медицинской помощью он обратился еще в начале июля. Известие о смерти исполнителя подтвердил его сын Антон. Также уточняется, что Токарев скончался в онкологической клинике.