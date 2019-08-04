Вилли Токареву могут установить монумент в Москве

Умершему 4 августа популярному шансонье Вилли Токареву возможно установят монумент в российской столице, об этом сообщает АГН Москва.

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В настоящее время пока неизвестно, какой именно памятник будет создан, однако в московской комиссии по монументальному искусству выразили готовность поддержать эту идею. В скором времени этот вопрос будет вынесен на обсуждение экспертов.

Напомним, Вилли Токарев умер после продолжительного лечения от рака в одном из онкодиспансеров столицы. 2 июля легенде шансона стало плохо и он обратился к врачам. Токарева сразу же положили в больницу, однако помочь не смогли. Ранее мы писали, что на ухудшение здоровья Токарев жаловался и раньше – в мае он попадал в реанимацию. Коллеги-музыканты переживают случившееся вместе с родственниками усопшего. Татьяна Буланова рассказала, что любила его музыку еще с детства. Вика Цыганова вспомнила о нем, как об очень жизнерадостном и оптимистичном человеке.