«Страсть намечается»: Юлия Высоцкая погадала на кофейной гуще

О том, стоит ли верить гаданиям, люди спорят испокон веков. Особенно склонны к желанию заглянуть в будущее представительницы прекрасной половины человечества. К тем, кто ищет ответы на волнующие вопросы на дне чашки, относит себя и Юлия Высоцкая. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото чашечки кофе с оставшейся на дне гущей.

больше по теме Юлия Высоцкая балует себя на ночь «запрещенными» десертами Звездная актриса побаловалась мороженым с кусочками фруктов.

Актриса подписала снимок: «Все нагаданное на кофейной гуще, как правило, сбывается». Юлия пояснила, что гадала по гуще, оставленной от эспрессо.

Поклонники сочли своим долгом помочь актрисе разгадать таинственные знаки на дне чашки: «Вижу девушку с развевающимся на ветру шарфом!», «Девушка уходит», «Какая-то страсть намечается».

Другие посоветовали Юлии быть осторожнее с пророчествами: «Главное— правильно разгадать послание, иначе можно такое нагадать! Потом мужу не разгрести будет».

Кстати, Юлия не раз признавалась, что она неисправимый кофеман и без чашечки ароматного напитка не может прожить и дня. С особым восторгом звезда отзывалась о капучино и эспрессо, которые готовят в Италии, где она часто бывает.