Вкусно и полезно: Юлия Высоцкая показала, что ест на завтрак

Юлия Высоцкая заслужила славу знатного кулинара. Поклонники Юлии имеют возможность знакомиться с ее шедеврами на разных ресурсах: на ТВ, в интернете, читая кулинарные журналы. Многим интересно, что сама Юля ест на завтрак. Актриса дала ответ и на этот вопрос.

На своей странице в Instagram Юлия выложила фото нарядно сервированного стола на даче, вероятнее всего это знаменитый подмосковный дом пары на Николиной горе. «С понедельника новая жизнь? Ну уж нет! Можно мне как всегда: гречневые хлопья, отруби, льняное семя, ягоды годжи, грецкие орехи и козий йогурт? Да! И печеное яблоко, без мёда! Хорошей и продуктивной всем недели!» — подписала красочные снимки Юлия.

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Подписчики отметили аппетитность, красоту и эстетику картинок. «Знакомые стаканчики для йогурта. Сами делаете? Из козьего молока?», «Любуюсь красивой посудой! Любая еда на такой красоте вкуснее!», — оставили свои комментарии поклонники Юлии.