НОВОСТИ

Вкусно и полезно: Юлия Высоцкая показала, что ест на завтрак

Актриса красиво сервировала стол на даче в Подмосковье.

Вкусно и полезно: Юлия Высоцкая показала, что ест на завтрак
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая заслужила славу знатного кулинара. Поклонники Юлии имеют возможность знакомиться с ее шедеврами на разных ресурсах: на ТВ, в интернете, читая кулинарные журналы. Многим интересно, что сама Юля ест на завтрак. Актриса дала ответ и на этот вопрос.

На своей странице в Instagram Юлия выложила фото нарядно сервированного стола на даче, вероятнее всего это знаменитый подмосковный дом пары на Николиной горе. «С понедельника новая жизнь? Ну уж нет! Можно мне как всегда: гречневые хлопья, отруби, льняное семя, ягоды годжи, грецкие орехи и козий йогурт? Да! И печеное яблоко, без мёда! Хорошей и продуктивной всем недели!» — подписала красочные снимки Юлия.

Подписчики отметили аппетитность, красоту и эстетику картинок. «Знакомые стаканчики для йогурта. Сами делаете? Из козьего молока?», «Любуюсь красивой посудой! Любая еда на такой красоте вкуснее!», — оставили свои комментарии поклонники Юлии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

медНиколина гораЮлия Высоцкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вкусно и полезно: Юлия Высоцкая показала, что ест на завтрак
Интересно?
Поделись с друзьями: