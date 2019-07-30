«Восхитительна всегда!»: Высоцкая снялась в тапках и в спортивных штанах

Фанатам актрисы Юлии Высоцкой не привыкать рассматривать снимки звезды, на которых она была изображена в самых разных образах. Но вот такая фотография встречается в Instagram актрисы очень не часто.

Новый снимок звезды далек от «люксовоти» и гламурности. В кадре актриса сидит у деревянного дома в тапках с цветами, спортивных штанах, футболке и джинсовой куртке. По одну сторону от Юлии стоит корзина с яблоками, по другую – небольшая белая собачка. Обычный, типичный снимок сельской жизни.

Правда, Высоцкая на нем смотрится, как минимум, непривычно. Что и подметили подписчики. Тем не менее, за этот образ артистку никто ругать или критиковать не стал. Напротив, многие сочли его интересным.

«Невероятно стильное фото! Вы идеальны в своем вкусе! Восхитительна всегда» — пишет одна из поклонниц.

«Это круто! Это — правда, круто! Это — именно эмоции, именно — жизнь! И она — идет! Несмотря ни на ЧТО, Юлия!» — пишет фанатка.

Напомним, еще совсем недавно Высоцкая неприятно удивила некоторых фолловерв. Показал совсем «жуткий» свой портрет.